Сегодня 06 сентября 2017 года, 09:59

Началась прямая видеотрансляция II Международного форума по исполнительному производству

«Юридическая практика» открывает осенний сезон тематических конференций с проведения II Международного форума по исполнительному производству. Приятным бонусом для всех тех, кто только что вернулся с летнего отпуска и не успевает посетить данное мероприятие, станет ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ Форума, который стартует уже через несколько минут.

Участники Форума дадут первые оценки реформы исполнительного производства и обсудят наиболее актуальные вопросы, которые возникают на этапе становления в нашем государстве смешанной системы принудительного исполнения решений, концепция которой воплотилась в принятии парламентом 2 июня 2016 года двух ключевых Законов — «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».