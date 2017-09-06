«Юридическая практика» открывает осенний сезон тематических конференций с проведения II Международного форума по исполнительному производству. Приятным бонусом для всех тех, кто только что вернулся с летнего отпуска и не успевает посетить данное мероприятие, станет ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ Форума, который стартует уже через несколько минут.
Участники Форума дадут первые оценки реформы исполнительного производства и обсудят наиболее актуальные вопросы, которые возникают на этапе становления в нашем государстве смешанной системы принудительного исполнения решений, концепция которой воплотилась в принятии парламентом 2 июня 2016 года двух ключевых Законов — «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: