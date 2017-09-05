Сегодня 05 сентября 2017 года, 18:54

На конференции обсудили перспективы развития украинского нотариата

«Стратегия развития нотариата на Украине как нотариата латинского типа» - такой была тема международной конференции, которая состоялась в Киеве сегодня, 5 сентября. Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко, открывая конференцию, отметил, что «нотариус – это депозитарий правовых эталонов», а развиваться нотариат в нашей стране должен как нотариат латинского типа.

В торжественном открытии мероприятия также принял участие Министр юстиции Украины Павел Петренко, обратив внимание, что команда Минюста реализовала много новаций, которые были поддержаны нотариальным сообществом, при этом нотариусы показали свой высокий профессионализм. По мнению Павла Петренко, Украине нужен единый нотариат, без разделения на государственный и частный, и нужно «перевести наконец-то украинский нотариат с советской модели в классическую латинскую». «Мы в начале большого, интересного, правильного пути», - сказал Министр, и добавил, что в следующем году необходимо разработать ряд законодательных изменений для нотариата, но реформа не должна быть не революционной и быстрой, а максимально комфортной для работы нотариусов и обеспечения качественными услугами их клиентов.

И все же, Украина на пути к латинскому нотариату серьезно отстает, обеспокоен президент Литовской нотариальной палаты Марюс Страчкайтис, особенно касаемо нереализованного отказа от государственного нотариата. Литовские эксперты готовы делиться опытом реформирования и помогать украинским коллегам. Чрезвычайный и полномочный Посол Литовской Республики на Украине Марюс Януконис в своем выступлении говорил о пользе долгосрочного сотрудничества между нотариальными палатами Литвы и Украины. «Создание европейского нотариата на Украине является очень важной частью реформы юстиции», - считает г-н Януконис. По его словам, без эффективных и интегрированных реестров невозможно обеспечить доверие общества, а также инвесторов.

Министр юстиции Литовской Республики Милда Вайнюте осветила тему взаимоотношений Минюста Литвы с Литовской нотариальной палатой. Особый интерес участников конференции вызвал вопрос проверок нотариусов (в Литве – не реже раза в 6 лет, в то время как на Украине – раз в 2 года), отчетности, аттестации, дисциплинарной ответственности. В частности, в Литве функционирует Суд чести нотариусов, который состоит из 5 нотариусов. Юлюс Сабаткаускас, председатель Комитета по праву и правопорядку парламента Литвы, свой доклад посвятил правовому регламентированию нотариата, парламентскому контролю, взаимоотношениям Сейма и нотариата. Одним из самых важных вопросов, волнующих нотариусов, стал принцип ограничения количества нотариусов. Как отметил г-н Сабаткаускас, главное – обеспечить всех нотариальными услугами.

Каково же оно, идеальное количество нотариусов? На эту тему рассуждал Мишель Мерлотти, президент Международного института высших нотариальных студий (Швейцария). По его словам, раньше никто не подумать не мог, чтобы оспаривать принцип ограниченного количества нотариусов в государстве, ведь это нормально, но под давлением англо-саксонского либерализма (право – это рынок) адвокаты, политики и общество в целом взялись критиковать нотариусов из-за таких привилегий. Впрочем, сейчас свобода в количестве нотариусов существует только в некоторых странах, например, в Европе это Мальта и Нидерланды. Г-н Мерлотти обратил внимание, что государство делегирует нотариусу много полномочий, поэтому должно контролировать его, а при неограниченном количестве нотариусов это очень сложно. Оптимальным сейчас считается квота 1 нотариус на 15 000 населения, и при этом нужно максимально обеспечивать нотариальными услугами депрессивные территории, чтобы размещение нотариусов было равномерным.

Кроме того, на конференции выступил профессор юридического факультета Вильнюсского университета Витаутас Некрошюс, рассказав о трансформации государственной нотариальной системы в латинский нотариат. А отдельный доклад Марюса Страчкайтиса касался использования электронных технологий в работе нотариуса. И в завершение конференции Владимир Марченко осветил ключевые новации проекта Концепции реформирования нотариата Украины как нотариата латинского типа.