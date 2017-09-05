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Парламент одобрил в первом чтении упрощение получения лицензий на телерадиовещание в зоне АТО и приграничных районах

05 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Депутаты 267 голосами «за» поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне АТО и пограничных районах Украины.

Законопроектом (№ 6565 ) предусмотрено введение процедуры предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, а также законодательное закрепление особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно-территориальных единицах.

Цель законопроекта, по словам авторов, обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и прием их программ населением, путем закрепления механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определение особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно территориальных единицах.

В частности, проектом предлагается внести изменения в законы Украины «О телевидении и радиовещании», «О радиочастотном ресурсе Украины» в части закрепления механизма выдачи временных разрешений на вещание, а также определения терминов: «временное вещание», «разрешение на временное вещание», « территории с особым режимом вещания».

Также предлагается внесение изменений в Закон Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» в части дополнения регуляторных полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания возможностью предоставлять разрешения на временное вещание.

Также планируется внести изменения в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» и предусмотреть процедуру предоставления заключений о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом Украины для нужд телерадиовещания, в том числе для нужд временного вещания Государственным предприятием «Украинский государственный центр радиочастот».

Представляя проект закона, глава Комитета Верховного Совета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что временные лицензии будут выдаваться радиостанциям на один год.

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