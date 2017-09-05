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ВСП отправил в отставку председателя Высшего админсуда А.Нечитайло

05 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло. Об этом сообщила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко.

«Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины А. Нечитайло. Сегодня проходит заседание ВСП», - написала она.

Напомним, А.Нечитайло был назначен на должность председателя Высшего административного суда Украины 16 июня 2014 года.

30 марта 2017 года собрание судей ВАСУ вновь избрало руководителем суда А.Нечитайло, поскольку срок его полномочий на этой должности истек раньше.

До этого А.Нечитайло подал заявление об увольнении по собственному желанию, но после решения собрания отозвал его и просил ВСП отсрочить рассмотрение его отставки.

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