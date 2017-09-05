Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 сентября 2017 года, 17:23

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГФС после реформирования должна предоставлять большинство услуг онлайн, - Минфин

05 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Одним из главных приоритетов реформирования Государственной фискальной службы является перевод большинства ее услуг в онлайн-режим. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов на свое сайте.

Как отмечается, в рамках проекта по комплексной реформе ГФС определены 4 основные направления работы в краткосрочной перспективе. Направления определили по результатам 6-недельной диагностики основных функций и сервисов ГФС. Ключевой задачей Рабочей группы в составе представителей Минфина, ГФС и международной консалтинговой компании был поиск путей повышения эффективности операционной деятельности Службы.

Министр финансов Александр Данилюк отметил, что для приближения работы ГФС к мировым стандартам и превращения ее в сервисную организацию необходимо уменьшить человеческий фактор, автоматизировать процессы и перейти к модели работы, когда большинство услуг налогоплательщики могут получить в онлайн-режиме.

«Этот подход дал положительные результаты в других государственных ведомствах в Украине и широко использовался при предоставлении услуг фискальными службами в мире, поэтому ГФС нужно продолжать осовременивать свои подходы к работе. Для каждого налогоплательщика работа с ГФС должна стать удобной», - цитирует пресс-служба министра финансов А.Данилюка.

По данным Минфина, около 60% контактов плательщиков с ГФС совершается через центры обслуживания плательщиков (ЦОП). Половина обращений касается подачи налоговой отчетности и платежей. Однако 35 из 55 админуслуг налогового направления могут полностью предоставляться онлайн, остальные - частично.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом