Сегодня 05 сентября 2017 года, 17:23

ГФС после реформирования должна предоставлять большинство услуг онлайн, - Минфин

Одним из главных приоритетов реформирования Государственной фискальной службы является перевод большинства ее услуг в онлайн-режим. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов на свое сайте.

Как отмечается, в рамках проекта по комплексной реформе ГФС определены 4 основные направления работы в краткосрочной перспективе. Направления определили по результатам 6-недельной диагностики основных функций и сервисов ГФС. Ключевой задачей Рабочей группы в составе представителей Минфина, ГФС и международной консалтинговой компании был поиск путей повышения эффективности операционной деятельности Службы.

Министр финансов Александр Данилюк отметил, что для приближения работы ГФС к мировым стандартам и превращения ее в сервисную организацию необходимо уменьшить человеческий фактор, автоматизировать процессы и перейти к модели работы, когда большинство услуг налогоплательщики могут получить в онлайн-режиме.

«Этот подход дал положительные результаты в других государственных ведомствах в Украине и широко использовался при предоставлении услуг фискальными службами в мире, поэтому ГФС нужно продолжать осовременивать свои подходы к работе. Для каждого налогоплательщика работа с ГФС должна стать удобной», - цитирует пресс-служба министра финансов А.Данилюка.

По данным Минфина, около 60% контактов плательщиков с ГФС совершается через центры обслуживания плательщиков (ЦОП). Половина обращений касается подачи налоговой отчетности и платежей. Однако 35 из 55 админуслуг налогового направления могут полностью предоставляться онлайн, остальные - частично.