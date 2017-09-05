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Сегодня 05 сентября 2017 года, 15:53

Изменена стоимость услуг и график работы паспортных центров

С 1 сентября с.г. изменена стоимость услуг паспортных сервисов по оформлению ID-карты, она составит 400 грн. Об этом сообщают в пресс-службе ГП «Документ».

Соответственно стоимость с админуслуг, бланком и его персонификацией составит:

• ID-карта впервые с 14 лет за 20 рабочих дней - 400 грн;

• ID-карта вместо паспорта образца 1994 за 20 рабочих дней - 679 грн;

• Обмен ID-карты за 10 рабочих дней - 766 грн;

• Обмен ID-карты за 20 рабочих дней - 679 грн.

Также с 1 сентября по воскресеньям работать только центр «Паспортный сервис» г.. Киев, ул. Победы, 3, (ТРЦ Украина), остальные центров по воскресеньям не работают!