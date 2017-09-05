Сегодня 05 сентября 2017 года, 15:52

На рассмотрение одного дела в суде Украина тратит порядка 56 евро, тогда как среднеевропейский показатель составляет 456 евро, — Ярослав Романюк

Вчера в Верховном Суде Украины (ВСУ) состоялся очередной брифинг Председателя Суда Ярослава Романюка и судей-спикеров ВСУ Александра Прокопенко, Анатолия Емца, Богдана Пошвы и Василия Гуменюка, которые рассказали журналистам о последних итогах деятельности наивысшей судебной инстанции страны — решениях ВСУ по делам, которые рассматривались в течение августа с.г. в судебных палатах по административным, хозяйственным, уголовным и гражданским делам.

В ходе брифинга Ярослав Романюк среди прочего акцентировал внимание на статистических данных, подготовленных Европейской комиссией по вопросам эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ): сравнительном анализе уровня обеспечения судебной системы, в том числе финансового, в нашей стране и в других европейских государствах. Как отмечалось, совокупный размер заработной платы украинского начинающего (работающего в первой инстанции) судьи — один из наименьших (ниже только в Республике Молдова!) среди стран-членов Совета Европы — 7 693 евро в год. В других европейских государствах судейское вознаграждение на порядок выше. Например, за год служитель Фемиды в Австрии получает около 50 тыс. евро, в Бельгии — 66 тыс. евро, в Эстонии — 40 тыс. евро, во Франции — 41 тыс. евро, в Финляндии — 62 тыс. евро, в Германии — 45 тыс. евро.

Правда, в этом случае, по словам г-на Романюка, не нужно манипулировать цифрами, ведь все, как известно, познается в сравнении, поэтому говоря об уровне материального обеспечения судей, нужно учитывать целый ряд факторов: уровень экономического развития государства, ценовую политику, уровень средней заработной платы в стране и т.д. И в таком сравнительном срезе профессия отечественного судьи не является низкооплачиваемой: годовой доход судьи первой инстанции исчисляется почти 7, 7 тыс. евро, тогда как уровень средней заработной платы по стране — 2, 147 евро. При этом в других европейских государствах разница между размером судейского вознаграждения и средней заработной платой граждан не такая разительная. Скажем, в Германии среднестатистический гражданин в год получает порядка 44, 991 евро (судья — 45,294).

Что касается годовых бюджетных затрат на судебные услуги в перерасчете на одного жителя страны, то в нашей стране этот показатель составляет 9 евро на одного украинского гражданина, притом что среднеевропейский показатель составляет 60 евро, а в некоторых государствах Европы планка государственных затрат на услуги Фемиды существенно выше: скажем, в Нидерландах —122 евро на одного жителя, в Австрии — 96 евро, в Бельгии — 85, в Финляндии — 71. При этом, по словам Ярослава Романюка, среднеевропейский показатель покрытия всех бюджетных затрат на функционирование судебной власти за счет судебного сбора составляет 18% , тогда как в нашей стране этот показатель составляет только 13%. Причем, скажем, в Турции судебный сбор покрывает 51% затрат государства на обеспечение деятельности судебной системы, а рекордсменом в плане самоокупаемости является Австрия с показателем 111% (!). Правда, на Австрию в этом плане Украине равняться не стоит, поскольку там суды осуществляют также регистрационные действия.

Председатель ВСУ также рассказал и о других статистических данных, в частности о среднеевропейском показателе затрат государства на рассмотрения одного дела в суде (из расчета на 100 тыс. населения), который составляет 456 евро. В нашей стране этот показатель составляет 56 евро. При этом чуть ли не единственным среднеевропейским показателем, к которому Украине удалось приблизиться, — это количество судебных учреждений в расчете на 100 тыс. населения: как и в среднем по Европе, в нашей стране этот показатель — 1, 8 судебных учреждений на 100 тыс. населения. Впрочем, по словам Ярослава Романюка, в последние годы во многих европейских государствах наметилась тенденция к уменьшению количества судов. «Европа видит пути решения юридических споров не в судах, а посредствам предоставления эффективной правовой помощи и решения конфликтов внесудебным способом, путем досудебного примирения, так называемой медиации», — пояснил Председатель ВСУ. В связи с этим еще одним юридическим трендом Европы последних лет является увеличение количества адвокатов: среднеевропейский показатель — 149 адвокатов на 100 тыс. населения, в нашей стране эта цифра существенно выше — 244 адвоката на 100 тыс. украинцев. При этом на бесплатную правовую помощь Украина (в расчете на одного гражданина страны) тратит всего 8 евроцентов, тогда как в большинстве государств-членов Совета Европы этот показатель не ниже 8,6 евро.