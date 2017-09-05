Среднемесячная зарплата мужчин на 20% выше, чем у женщин, - Укргосстат

На Украине в 1 полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 19,75%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
За первое полугодие среднемесячная зарплата штатного работника - мужчины на Украине составила 7779 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника - женщины составила 6243 грн.
Согласно данным Госстата, наиболее высокие зарплаты на Украине в сфере финансовой и страховой деятельности. Там мужчины зарабатывают в среднем 16 469 грн, а женщины - 10 846 грн. Наиболее низкий уровень зарплат в сфере временного размещения и организации питания: у мужчин - 5254 грн, у женщин - 4736 грн.
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: