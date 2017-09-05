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Сегодня 05 сентября 2017 года, 15:53

«Укргазвыдобуванню» продлили лицензию для трех месторождений вместо трех десятков

ПАО «Укргазвыдобування» получило спецразрешения на недропользование на три месторождения, но вопрос спецразрешений еще на 25 участках не решен. Об этом сообщает пресс-служба «Укргазвыдобування».

Ранее глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко сообщал, что Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) не продлевает спецразрешения на месторождениях компании.

В Госгеонедр уверяли, что госкомпания подала неполный пакет документов. В частности, пока служба начала рассматривать заявки «Укргазвыдобування», в силу вступило нововведение — государственные компании должны оплачивать геологическую информацию.

В ответ, «Укргазвыдобування» подало пять исков против Госгеонедр — за бездействие.