«Укргазвыдобуванню» продлили лицензию для трех месторождений вместо трех десятков

ПАО «Укргазвыдобування» получило спецразрешения на недропользование на три месторождения, но вопрос спецразрешений еще на 25 участках не решен. Об этом сообщает пресс-служба «Укргазвыдобування».
Ранее глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко сообщал, что Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) не продлевает спецразрешения на месторождениях компании.
В Госгеонедр уверяли, что госкомпания подала неполный пакет документов. В частности, пока служба начала рассматривать заявки «Укргазвыдобування», в силу вступило нововведение — государственные компании должны оплачивать геологическую информацию.
В ответ, «Укргазвыдобування» подало пять исков против Госгеонедр — за бездействие.
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