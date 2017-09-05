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Сегодня 05 сентября 2017 года, 15:52

«Нафтогаз» потратит на закупку юруслуг 3 млн евро

НАК «Нафтогаз Украины» намерена заключить договор с KWM Europe LLP на представление своих интересов в Лондонском международном арбитражном суде по иску миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта». Об этом сообщается в системе закупок ProZorro.

Стороны планируют подписать договор стоимостью 3 млн евро, срок предоставления юридических услуг – до 30 августа 2018 года.

Сумма иска - 4,674 млрд долларов. Она состоит из: 2,063 млрд долларов, которую миноритарии «Укрнафты» требуют в счет потери дивидендов; 932 млн долларов, требуемых в счет штрафных санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций.

Кипрские офшоры Коломойского и Боголюбова, компании Littop Enterprises Limited, Dridgemоnt Ventures Limited и Bordo Management Limited, утверждают, что, существует четыре причины для иска к Украине:

1) Экспроприация газа, добытого ПАО «Укрнафта» или покупка такого газа по заниженным ценам со стороны НАК "Нафтогаза Украины" в течение нескольких лет;

2) Изменение корпоративной структуры ПАО «Укрнафта» в результате изменения кворума для проведения Общего собрания акционеров с 60% до 50%;

3) Отстранение лиц, назначенных инвесторами, от управления «Укрнафтой»;

4) Увеличение рентной платы за использование недр.

Напомним, 50%+1 акция «Укрнафты» принадлежит государству в лице Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Интересы миноритарных акционеров до июня представлял Игорь Коломойский.