В трех украинских городах может появиться туристическая полиция

Проект создания на Украине туристической полиции в Одессе, Львове и Киеве был инициирован одесситами по итогам курортного сезона и серии преступлений в отношении иностранных граждан и сейчас он дорабатывается на государственном уровне. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
«Идеология проекта в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция работала на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие… Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств. Это лицо страны, лицо города. Такая полиция, устранив преступность в курортных районах, будет содействовать росту привлекательности этих городов для туристов, увеличению инвестиций в туристическую отрасль», - сказал Д.Головин.
Потенциальный эффект от запуска проекта Головин проиллюстрировал примером, когда запуск велопатрулей в курортном районе Одессы Аркадии снизил там преступность на 60%.
«Я приложу максимум усилий, чтобы в Одессе это было реализовано на высшем уровне. Чтобы мамы, которые выходят с детьми в Аркадию, не боялись, что ребенок потеряется, чтобы карманников не было, и даже если вы на пляже вещи забудете, чтобы никто их не украл», - добавил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области.
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