Сегодня 05 сентября 2017 года, 14:22

Украина получила запрос от Грузии на выдачу М.Саакашвили

Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

«Украина получила запрос о розыске, заключение под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии было адресовано Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины», - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, 5 сентября.

Отметим, 26 июля стало известно, что М.Саакашвили лишили украинского гражданства.