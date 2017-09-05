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Харьковская судья доказала, что не нарушила требований финконтроля не задекларировав наследство

05 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

По решению Киевского районного суда г.Харькова судья Московского райсуда г.Харькова была освобождена от ответственности за несвоевременное информирование Национального агентства по предотвращению коррупции существенных изменений в своем материальном положении.

Так, согласно материалам судебного разбирательства, судья Московского районного суда Харькова в марте 2017 года получила в наследство участок земли площадью 0,0627 га в Кулиничах под Харьковом, часть гаража в Харькове, 1/6 часть квартиры площадью 99,8 кв. м, часть еще одной квартиры площадью 83,7 кв. м, а также жилой дом площадью 50 кв. м. Кроме этого, судья унаследовала автомобиль марки Mersedes Bens 1991 года выпуска.

О таких существенных изменениях в своем материальном положении судья вовремя не проинформировала НАПК. Отмечается, что она это сделала не в положенный 10-дневный срок, а только 26 апреля 2017 года. Судья не признала свою виновность и отметила, что Департаментом защиты экономики УЗЭ в Харьковской области не было предоставлено доказательств ее вины. Подсудимая также заявила, что вышеупомянутое имущество она бесплатно унаследовала после смерти своего мужа. Также она в суд предоставила справку о том, что стоимость унаследованного имущества не превышает 0,01 гривен.

Суд согласился с позицией подсудимой о том, что имущество она не покупала, а значит не должна была его декларировать.

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Комментарии:»

... 05 сентября 2017 года 14:06 #

надо взять на заметку

Ls 05 сентября 2017 года 13:56 #

А позиции то у судьи нет, зато есть справка. Наследство приняла, не отрицает. Значит, виноват нотариус.

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