Сегодня 05 сентября 2017 года, 14:22

Харьковская судья доказала, что не нарушила требований финконтроля не задекларировав наследство

По решению Киевского районного суда г.Харькова судья Московского райсуда г.Харькова была освобождена от ответственности за несвоевременное информирование Национального агентства по предотвращению коррупции существенных изменений в своем материальном положении.

Так, согласно материалам судебного разбирательства, судья Московского районного суда Харькова в марте 2017 года получила в наследство участок земли площадью 0,0627 га в Кулиничах под Харьковом, часть гаража в Харькове, 1/6 часть квартиры площадью 99,8 кв. м, часть еще одной квартиры площадью 83,7 кв. м, а также жилой дом площадью 50 кв. м. Кроме этого, судья унаследовала автомобиль марки Mersedes Bens 1991 года выпуска.

О таких существенных изменениях в своем материальном положении судья вовремя не проинформировала НАПК. Отмечается, что она это сделала не в положенный 10-дневный срок, а только 26 апреля 2017 года. Судья не признала свою виновность и отметила, что Департаментом защиты экономики УЗЭ в Харьковской области не было предоставлено доказательств ее вины. Подсудимая также заявила, что вышеупомянутое имущество она бесплатно унаследовала после смерти своего мужа. Также она в суд предоставила справку о том, что стоимость унаследованного имущества не превышает 0,01 гривен.

Суд согласился с позицией подсудимой о том, что имущество она не покупала, а значит не должна была его декларировать.