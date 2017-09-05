СМИ: суд арестовал крупную сумму, найденную детективами НАБУ у судьи О.Голяшкина

Галицкий районный суд города Львова арестовал почти 100 тысяч долларов, более 5 тысяч евро и 430 фунтов стерлингов, которые были изъяты детективами Национального антикоррупционного бюро во время обысков в кабинете и квартире судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина по делу о декларировании недостоверной информации. Такое решение 19 августа приняла судья Наталья Зубачик.
В ходатайстве детективов Бюро говорилось, что во время обысков в кабинете О.Голяшкина была обнаружена тысяча долларов, о которой судья не знал. По словам судьи Голяшкина, деньги ему не принадлежат. Также НАБУ провело обыски в двух квартирах матери судьи, которые, по информации детективов, объединены между собой. В результате были изъяты следующие суммы: 98 659 долларов, 5225 евро и 430 фунтов стерлингов.
«Судья Голяшкин не смог подтвердить и объяснить законность приобретения части денежных средств, кроме задекларированных, остальных более чем 37 тысяч долларов. Утверждает, что указанные денежные средства принадлежат лицу №4 (мать судьи Вера Голяшкина). Они имеют значение для уголовного производства, могут быть использованы в качестве доказательства, в частности часть из них соответствует средствам, указанным в его декларации», – говорится в ходатайстве.
Выслушав доводы детектива, судья удовлетворила просьбу правоохранителей и арестовала изъятые деньги.
По информации СМИ, мать судьи ВАСУ в 2013-2014 годах купила в одном доме две квартиры в Печерском районе на улице Лаврской, после чего между ними был проделан проход. В электронной декларации за 2015 год О.Голяшкин не указал информацию о том, что он пользуется хотя бы одной из квартир своей матери, в 2016-м – появилась информация о пользовании одной квартирой площадью 70,9 квадратных метра.
Напомним, в НАБУ сообщили, что обыски в кабинете судьи ВАСУО. Голяшкина происходили в рамках досудебного расследования по фактам незаконного обогащения.
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