В OpenDataBot назвали крупнейшего владельца компаний на Украине

В сервисе мониторинга регистрационных данных компаний OpenDataBot обнародовали информацию о крупнейшем по количеству компаний бенефициаре (выгодополучателе) на Украине.
Им оказался Валерий Нечитайло — профессиональный ликвидатор. На данный момент В.Нечитайло принадлежит 249 компаний.
«По базе бенефициаров в формате открытых данных мы нашли топ-ликвидатора, который прямо на себя переписывает компании. Но почему-то не спешит их закрывать — то ли ждет 3 года (срок давности налоговых проверок), то ли хочет стать предпринимателем года», — отметил основатель Opendatabot Алексей Иванкин.
Как отмечается, В.Нечитайло практикует «ликвидацию» компании путем передачи корпоративных прав. Это, по сути, не является ликвидацией компании, но юридическая связь между человеком и юридическим лицом таким образом, действительно, разрывается.
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