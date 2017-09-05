Сегодня 05 сентября 2017 года, 12:52

В OpenDataBot назвали крупнейшего владельца компаний на Украине

В сервисе мониторинга регистрационных данных компаний OpenDataBot обнародовали информацию о крупнейшем по количеству компаний бенефициаре (выгодополучателе) на Украине.

Им оказался Валерий Нечитайло — профессиональный ликвидатор. На данный момент В.Нечитайло принадлежит 249 компаний.

«По базе бенефициаров в формате открытых данных мы нашли топ-ликвидатора, который прямо на себя переписывает компании. Но почему-то не спешит их закрывать — то ли ждет 3 года (срок давности налоговых проверок), то ли хочет стать предпринимателем года», — отметил основатель Opendatabot Алексей Иванкин.

Как отмечается, В.Нечитайло практикует «ликвидацию» компании путем передачи корпоративных прав. Это, по сути, не является ликвидацией компании, но юридическая связь между человеком и юридическим лицом таким образом, действительно, разрывается.