Сегодня 05 сентября 2017 года, 12:52

Председатель Верховного Совета назвал главный приоритет работы парламента седьмой сессии

Главным приоритетом в работе седьмой сессии Верховного Совета восьмого созыва должны оставаться вопросы безопасности и обороны. Об этом заявил председатель Верховного Совета Андрей Парубий на торжественном заседании парламента.

«Ни одна реформа не стоит ничего, и ни один закон не стоит ничего, если мы с вами не защитим украинское государство. Поэтому приоритетом номер один для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона. Это наш главный приоритет, это сохранение нашей государственности, это сохранение Украины, ведь независимость и собственное государство - это единственная гарантия безопасности всего народа», - отметил А.Парубий.