Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 сентября 2017 года, 12:52

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Председатель Верховного Совета назвал главный приоритет работы парламента седьмой сессии

05 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Главным приоритетом в работе седьмой сессии Верховного Совета восьмого созыва должны оставаться вопросы безопасности и обороны. Об этом заявил председатель Верховного Совета Андрей Парубий на торжественном заседании парламента.

«Ни одна реформа не стоит ничего, и ни один закон не стоит ничего, если мы с вами не защитим украинское государство. Поэтому приоритетом номер один для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона. Это наш главный приоритет, это сохранение нашей государственности, это сохранение Украины, ведь независимость и собственное государство - это единственная гарантия безопасности всего народа», - отметил А.Парубий.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом