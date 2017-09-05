Председатель Верховного Совета назвал главный приоритет работы парламента седьмой сессии

Главным приоритетом в работе седьмой сессии Верховного Совета восьмого созыва должны оставаться вопросы безопасности и обороны. Об этом заявил председатель Верховного Совета Андрей Парубий на торжественном заседании парламента.
«Ни одна реформа не стоит ничего, и ни один закон не стоит ничего, если мы с вами не защитим украинское государство. Поэтому приоритетом номер один для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона. Это наш главный приоритет, это сохранение нашей государственности, это сохранение Украины, ведь независимость и собственное государство - это единственная гарантия безопасности всего народа», - отметил А.Парубий.
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