Сегодня 05 сентября 2017 года, 11:21

Медицинскую реформу будут внедрять в три этапа, - Минздрав

Медицинскую реформу будут внедрять в несколько этапов. В частности, при создании Национальной службы здоровья предусмотрено, что она будет иметь ограниченные функции, у нее не будет доступа к бюджету. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«Поэтапно будем делать реформу. Не будем делать большой взрыв. Первичная помощь, затем вторичная, потом лекарства. Будем учить, тренировать. За три года все адаптируются», - сказал Ковтонюк.

По его словам, к зиме планируется пройти полный цикл и обеспечить реформу с финансовой точки зрения.

«Если мы с 1 января не начнем реформу финансово - нет смысла ее начинать в целом», - отметил он.

П.Ковтонюк подчеркнул, что многие поправки комитета по охране здоровья были учтены и теперь законопроект готов к голосованию.

«Мы имеем готовый ко второму чтению законопроект, формальности все соблюдены. Юридически мы обеспечены. Документ подписан заместителем председателя комитета. То же касается законопроекта 6604, который обеспечивает изменения в бюджет относительно реформы», - добавил замминистра.

П.Ковтонюк рассказал о создании Национальной службы здоровья, которая предусмотрена законом о реформе медицины на Украине. По его словам, служба будет иметь меньшие полномочия, чем аналогичные учреждения на Западе. В то же время, она сжата разными "контролями", что позволит исключить коррупцию.

«По сравнению с другими странами, с которых мы брали пример, у нас наиболее безопасная модель, где Национальная служба здоровья достаточно ограничена, сжата разными органами с разных сторон», - сказал Павел Ковтонюк.

Он уточнил, что к предохранителям коррупции относится то, что служба напрямую не получает средств.

«Деньги у нас лежат на казначейском счете. Это средства государственного бюджета и эта служба не держит их на своих счетах, с которых она может их вывести. Она не владеет больницами - это вторая вещь», - отметил чиновник.

Национальная служба здравоохранения будет выполнять роль единого национального заказчика медицинских услуг.