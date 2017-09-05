Медицинскую реформу будут внедрять в три этапа, - Минздрав

Медицинскую реформу будут внедрять в несколько этапов. В частности, при создании Национальной службы здоровья предусмотрено, что она будет иметь ограниченные функции, у нее не будет доступа к бюджету. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
«Поэтапно будем делать реформу. Не будем делать большой взрыв. Первичная помощь, затем вторичная, потом лекарства. Будем учить, тренировать. За три года все адаптируются», - сказал Ковтонюк.
По его словам, к зиме планируется пройти полный цикл и обеспечить реформу с финансовой точки зрения.
«Если мы с 1 января не начнем реформу финансово - нет смысла ее начинать в целом», - отметил он.
П.Ковтонюк подчеркнул, что многие поправки комитета по охране здоровья были учтены и теперь законопроект готов к голосованию.
«Мы имеем готовый ко второму чтению законопроект, формальности все соблюдены. Юридически мы обеспечены. Документ подписан заместителем председателя комитета. То же касается законопроекта 6604, который обеспечивает изменения в бюджет относительно реформы», - добавил замминистра.
П.Ковтонюк рассказал о создании Национальной службы здоровья, которая предусмотрена законом о реформе медицины на Украине. По его словам, служба будет иметь меньшие полномочия, чем аналогичные учреждения на Западе. В то же время, она сжата разными "контролями", что позволит исключить коррупцию.
«По сравнению с другими странами, с которых мы брали пример, у нас наиболее безопасная модель, где Национальная служба здоровья достаточно ограничена, сжата разными органами с разных сторон», - сказал Павел Ковтонюк.
Он уточнил, что к предохранителям коррупции относится то, что служба напрямую не получает средств.
«Деньги у нас лежат на казначейском счете. Это средства государственного бюджета и эта служба не держит их на своих счетах, с которых она может их вывести. Она не владеет больницами - это вторая вещь», - отметил чиновник.
Национальная служба здравоохранения будет выполнять роль единого национального заказчика медицинских услуг.
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: