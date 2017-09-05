Сегодня 05 сентября 2017 года, 11:21

Более 400 млн грн «теплых кредитов» взяли украинцы в августе

За август 2017 года около 6 тыс. семей привлекли 403 млн грн на энергоэффективные мероприятия. Для сравнения: в предыдущие месяцы объем полученных кредитов составил 68-130 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме этого, впервые за всю историю программы в августе 133 ОСМД и ЖСК привлекли 32 млн грн «теплых кредитов». Это в 10 раз больше, чем в августе 2016 года, когда ОСМД взяли в государственных банках только 3,2 млн грн на энергоэффективные мероприятия.

«Невероятно высокий спрос ОСМД на «теплые кредиты» - свидетельство их доверия к правительству, к программе поддержки. Ранее ОСМД было трудно мотивировать к энергосбережению. Немалых усилий необходимо приложить, чтобы убедить граждан объединиться и проголосовать за взятие «теплого кредита». Благодаря широкой информационной кампании, многочисленным региональным и районным разъяснительным семинарам, успешным историям утепления ОСМД нам удалось убедить их в том, что компенсации выплачиваются, а достичь экономии энергопотребления реально», - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как показали результаты мониторинга программы, сначала ОСМД берут «теплые кредиты» на незначительные работы: замену окон или установку счетчиков. Убедившись, что возмещение есть, ОСМД решаются во второй и третий раз обращаться к программе и внедрять уже глубинные мероприятия по энергоэффективности.

«Комплексная термомодернизация многоэтажки - утепление с обустройством ИТР с погодным регулированием - позволяет вдвое и больше уменьшить платежки за отопление», - подчеркнул Сергей Савчук.

Также с 403 млн грн наибольшую сумму средств, а именно - 360 млн грн, получено для утепления индивидуального жилья: установка счетчиков, замена окон, термоизоляции стен и тому подобное. Еще 10,4 млн грн взято для установления твердотопливных котлов.

Всего с начала действия программы более 330 000 семей воспользовались «теплыми кредитами» на сумму 4,3 млрд грн. В частности, около 1150 ОСМД и ЖСК привлекли 190 млн грн на утепление многоэтажек.