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Сегодня 05 сентября 2017 года, 11:21

Сегодня будет открыта откроет седьмая сессия парламента

В 10:00 Верховный Совет откроет седьмую сессию и на пленарном заседании рассмотрит новую редакцию закона «Об образовании» во втором чтении. Об этом сообщается в повестке дня парламента.

Первым в повестке дня значиться вопрос утверждения повестки седьмой сессии парламента. После значится законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территорий с особым режимом вещания в первом чтении.

Дальше нардепы будут рассматривать во втором чтении законопроект об образовании.