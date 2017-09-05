В.Гройсман рассказал о приоритетах бюджета на следующий год

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство завершает работу над проектом закона о госбюджете на 2018 год, и он будет внесен на рассмотрение Верховного Совета 15 сентября.
Он отметил, что приоритетами бюджета являются децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина, оборона, строительство дорог.
Так, по его словам, на здравоохранение дополнительно Кабмин намерен выделить 10 млрд грн, 5% от ВВП пойдет на финансирование украинской обороны. Кроме того, сохранится финансовая децентрализация, предполагается поддержка реального сектора экономики с точки зрения программ поддержки украинской промышленности, фермерства.
"У нас будут четкие приоритеты, то есть их станет на три больше, чем в прошлом году", – сказал он.
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