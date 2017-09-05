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Сегодня 05 сентября 2017 года, 09:51

НБУ решил ликвидировать банк "Новый"

На основании решения правления Национального банка от 31 августа 2017 года №562-рш “Об отзыве банковской лицензии и ликвидации публичного акционерного общества “Акционерный Коммерческий Банк “Новый” и решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) №3907 от 01 сентября 2017 года отозвана банковская лицензия и введена процедура ликвидации банка “Новый”. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

По данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением (отчетом), за прошлый год стоимость чистых активов составила 1 315 889 тыс. гривен, сумма обязательств -1 267 372 тыс. гривен, размер собственного капитала составил 48 517 тыс. гривен.

Банк “Новый” имеет достаточно активов для расчета по его обязательствам.

Сообщается, что по предварительным расчетам, сумм, которые могут распределяться между акционерами после удовлетворения требований кредиторов, не остается.