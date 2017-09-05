Сегодня 05 сентября 2017 года, 09:51

Prozorro заблокировала тендеры ГФС на сумму 508,2 млн гривен

Электронная система госзакупок Prozorro автоматически заблокировала тендеры Государственной фискальной службы по закупке оборудования для таможенных пунктов пропуска на сумму 508,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, тендеры заблокированы по причине обжалования их Антимонопольным комитетом. Так, комитет не устроили результаты квалификационного отбора участников. В настоящее время контролирующий орган обжаловал процедуру закупки 6 сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров. Их планируется поставить на пункты пропуска Львовской, Закарпатской и Волынской таможни. Закупка 2 таких систем с ожидаемой стоимостью 169,4 млн гривен была объявлена 22 июня текущего года. К участию в торгах было подано 6 тендерных предложений.

Однако после этого тендерные предложения 5 участников были отклонены по квалификационным критериям и техническим требованиям, а одна – по техническим требованиям. Протокол рассмотрения тендерных предложений опубликован в электронной системе закупок Prozorro и находится в свободном доступе для просмотра и анализа. Рассмотреть жалобу должны были 1 сентября. Закупка еще 4 сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров ожидаемой стоимостью 338,8 млн гривен была начата 4 июля. Для участия в торгах было подано 8 тендерных предложений. Из них в соответствии с требованиями действующего законодательства по результатам проведенной оценки было отклонено 6 тендерных предложений, а 2 – допущены к аукциону.