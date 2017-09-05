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Prozorro заблокировала тендеры ГФС на сумму 508,2 млн гривен

05 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Электронная система госзакупок Prozorro автоматически заблокировала тендеры Государственной фискальной службы по закупке оборудования для таможенных пунктов пропуска на сумму 508,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, тендеры заблокированы по причине обжалования их Антимонопольным комитетом. Так, комитет не устроили результаты квалификационного отбора участников. В настоящее время контролирующий орган обжаловал процедуру закупки 6 сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров. Их планируется поставить на пункты пропуска Львовской, Закарпатской и Волынской таможни. Закупка 2 таких систем с ожидаемой стоимостью 169,4 млн гривен была объявлена 22 июня текущего года. К участию в торгах было подано 6 тендерных предложений.

Однако после этого тендерные предложения 5 участников были отклонены по квалификационным критериям и техническим требованиям, а одна – по техническим требованиям. Протокол рассмотрения тендерных предложений опубликован в электронной системе закупок Prozorro и находится в свободном доступе для просмотра и анализа. Рассмотреть жалобу должны были 1 сентября. Закупка еще 4 сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров ожидаемой стоимостью 338,8 млн гривен была начата 4 июля. Для участия в торгах было подано 8 тендерных предложений. Из них в соответствии с требованиями действующего законодательства по результатам проведенной оценки было отклонено 6 тендерных предложений, а 2 – допущены к аукциону.

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