Сегодня 04 сентября 2017 года, 18:38

Пленум ВСУ просит проверить на конституционность некоторые положения Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»

Пленум Верховного Суда Украины внесет в Конституционный Суд Украины представление в котором просит проверить на конституционность положение части 8 статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», а именно соответствие части 1 статьи 8, части 1 статьи 19, частям 2 и 3 статьи 22 и части 1 статьи 58 Конституции Украины. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Пленума ВСУ.

По словам судьи ВСУ Василия Гуменюка основанием для рассмотрения вопроса о направлении конституционного представления стало обращение судей Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины, у которой на рассмотрении находятся дела по искам лиц утративших трудоспособность о в взыскании морального вреда.

Проблема заключается в том, что изложив в новой редакции Закон Украины «Об общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли утрату трудоспособности» с новым названием Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», законодатель установил, что не является страховой выплатой возмещение морального (неимущественного) вреда потерпевшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей. Согласно новым положениям иски теперь подаются не к Фонду социального страхования, а непосредственно к предприятию, на котором работал потерпевший, и срок исковой давности не органичен.

Как отметил Председатель Верховного Суда Украины, сложилась ситуация когда уже и предприятие к которому лицо могло предъявить требование ликвидировано и требование к Фонду социального страхования не возможно предъявить.

Таким образом, по мнению судей ВСУ часть 8 статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в новой редакции формирует его обратное действие в целом на неопределенный период, что в свою очередь противоречит части 1 статьи 8, части 1 статьи 19, частям 2 и 3 статьи 22 и части 1 статьи 58 Конституции Украины.

Также Пленум ВСУ просит Конституционный Суд Украины рассмотреть указанное представление как неотложное.