Украинцы теперь могут купить биткоин в Киеве

На Украине стартовало открытое тестирование системы криптоматов. Первые 6 терминалов для продажи биткоина за наличные уже появились в Киеве, еще 2 появятся на следующей неделе в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба украинской криптобиржи KUNA.
Согласно сообщению, покупка происходит по текущему курсу биткоина, используя API биржи. Отмечается, что это гораздо выгоднее покупки биткоина в обменниках, что позволяет зарабатывать владельцам криптоматов.
Сам процесс покупки криптовалюты через биткоин-терминал следующий: камера сканирует адрес держателя кошелька из биткоин-приложения на смартфоне, затем вносятся наличные (номиналом от 500 грн), и после этого биткоины отправляются на электронный кошелек.
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