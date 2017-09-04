Харьковский апелляционный админсуд возобновил работу

Харьковский апелляционный административный суд, который пострадал от пожара, возникшего после удара молнии в крышу помещения, сегодня, четвертого сентября, возобновил работу по новому адресу: город Харьков, площадь Театральная, 1. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.
«Харьковскому апелляционному административному суду для восстановления работы по договору аренды, предоставлено в пользование помещение, находящееся на базе Национального банка Украины в Харьковской области. Вход в помещения суда на углу улицы Гоголя (совместный с Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области). Отдел документального обеспечения суда (канцелярия) расположен на втором этаже», - отмечают в Совете судей.
Как сообщается, суд будет работать по следующему графику: понедельник - четверг: 09:00 - 18:00, пятница: 09:00 - 16:45, обеденный перерыв: 13:00 - 13:45, суббота - воскресенье: выходной.
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