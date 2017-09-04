Сегодня 04 сентября 2017 года, 18:38

Имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах - до 34%, - посол Украины в Канаде

Безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть власти Канады к пересмотру ситуации с большим количеством отказов украинцам. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах», - сообщил он.

Говоря о причинах такой ситуации, А.Шевченко отметил: «Мне кажется, что мы являемся свидетелями немножко устаревшей оценки украинцев и миграционных рисков, связанных с Украиной. И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю. Украина сейчас не входит в число стран с самыми высокими миграционными рисками. (...) Пример Европейского Союза показывает, что на самом деле мы готовы к очень зрелым безвизовым отношениям с западным миром».

Также он рассказал, что, несмотря на большой процент отказов, все-таки удалось достичь и позитивных сдвигов: «Во-первых, Канада существенно сократила время на рассмотрение визовых документов. Сейчас среднее время рассмотрения визовых документов в канадском посольстве колеблется на отметке 5-6 рабочих дней. Возможно, до 7 рабочих дней. Это гораздо лучший показатель, чем в большинстве стран, где Канада выдает визы. Во-вторых, Канада сейчас выдает визы, как правило, на полный срок действия паспорта. Если вы подаете новый паспорт, и у вас есть хорошие документы, у вас есть хорошие шансы получить визу на весь срок действия паспорта. (...) Но глобально, мне кажется, мы все-таки должны сесть (улыбается. - Ред.), посмотреть друг другу в глаза; понять, над чем надо работать. И заявить, что нашей дальней целью является сделать так, чтобы граждане наших двух стран могли ездить свободно друг к другу».