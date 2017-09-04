Суд ЕС поддержал схему переселения беженцев, против которой выступают несколько стран

Суд Европейского союза вынес решение о законности квотной схемы распределения мигрантов, которую Брюссель начал два года назад, чтобы заставить стран-членов принимать искателей убежища.
Дело на рассмотрение суда подали Венгрия и Словакия, которые выступают против схемы, требующей от стран ЕС принимать определенное количество беженцев из Греции и Италии.
Венгрия, Словакия и еще несколько восточноевропейских государств отклонили план на том основании, что им не удалось интегрировать иностранцев, большинство из которых - мусульмане.
Евросоюз одобрил эту схему как часть усилий, направленных на усиление солидарности с ЕС и прекращения хаоса, причиненным худшим миграционным кризисом в Европе после Второй мировой войны.
Данные ЕС показывают, что почти 28 000 человек были переселены с сентября 2015 года, хотя планировалось переместить в Италии и Греции 160 тыс. искателей убежища.
Чиновники в Брюсселе утверждали, что схема является юридически обязательной для всех государств-членов, включая тех, кто голосовал против квот, а это Венгрия, Словакия, Чехия и Румыния.
Согласно этому плану, Венгрия должна принять более 2300 ищущих убежища, тогда как Словакия должна в долгосрочной перспективе принять 1400 человек.
Напомним, Еврокомиссия предупредила Австрию, Венгрию и Польшу о юридических последствиях, если страны не начнут принимать установленное число просителей убежища, нелегально прибыли в Грецию и Италию.
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