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В законе о деоккупации Донбасса осталось решить один вопрос

04 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Закон о реинтеграции Донбасса почти готов, осталось уладить вопрос введения в регион миротворческой миссии. Об этом сообщила представитель президента в Верховном Совете, народный депутат Ирина Луценко на брифинге в кулуарах парламента в понедельник.

«Этот законопроект готов на 99%, единственный момент, который сейчас проговаривается, это включение в него миротворческой миссии, о чем Президент будет говорить в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН во второй половине сентября... Я думаю, как только мы определимся с вопросом о миротворческой миссии, СНБО будет рассматривать документ», - сказала она.

По словам И.Луценко, рассматривается 3 варианта введения миротворческой миссии: полицейская миссия ОБСЕ, миссия ООН и европейская полицейская миссия.

По ее словам, конечный документ будет внесен в парламент до начала октября.

Она отметила, что такая миссия будет расположена по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в так называемой серой зоне и на украинско-российской границе.

«Я думаю, что после дополнительных консультаций с нашими партнерами по «нормандскому формату» такой пункт будет включен в договор, и он будет презентован на рассмотрение Верховного Совета, где будет проведено дополнительное обсуждение», - добавила она.

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