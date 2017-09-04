Сегодня 04 сентября 2017 года, 17:04

НКРЭКУ на 74% увеличила тариф на производство электроэнергии для «Укргидроэнерго»

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 сентября увеличила тариф на производство (отпуск) электроэнергии для энергогенерирующей компании «Укргидроэнерго» на 74,4%, или на 16,14 коп./кВт-час до 37,84 коп./кВт-час. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии 1 сентября.

Согласно решению, НКРЭКУ увеличила средний тариф «Укргидроэнерго» на 19,2%, или 10,55 коп./кВт-час до 65,6 коп./кВт-час.

При этом НКРЭКУ снизила ставку за рабочую мощность на 3-й квартал на 35,3%, или на 103,99 тыс. гривен/МВт до 190,7 тыс. гривен/МВт и увеличила ставку на 4-й квартал на 36%, или на 49,1 тыс. гривен/МВт до 185,3 тыс. гривен/МВт.

Данный тариф согласован с Министерством энергетики и угольной промышленности. При расчете тарифа НКРЭКУ учитывала затраты, в том числе на строительство новой Каневской ГАЭС и 2-й очереди Днистровской ГАЭС.

НКРЭКУ также утвердила инвестиционную программу «Укргидроэнерго» на 2017 год в размере 4,973 млрд гривен.

В 2016 году «Укргидроэнерго», по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО), увеличила чистую прибыль в 2 раза, или на 1 118,175 млн гривен до 2 209,718 млн гривен по сравнению с финрезультатом в 2015 году (1 090,543 млн гривен). Чистый доход от реализации продукции в 2016 году увеличился на 34,2%, или на 1 528,603 млн гривен до 5 997,813 млн гривен по сравнению с 2015 годом (4 469,21 млн гривен).