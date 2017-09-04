«Киевпастранс» через ProZorro закупит оборудование для внедрения электронного билета

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» объявило тендер в системе публичных закупок ProZorro на покупку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте на сумму 460 миллионов гривен.
Отмечается, что за эти деньги организация хочет получить 1500 комплектов систем и 300 приборов инспекции. В условиях тендера указано, что «Киевпастранс» планирует закупить технические средства автоматизированной системы оплаты проезда с установленным программным обеспечением и их монтаж.
При этом технические средства должны обеспечить двухуровневую иерархическую архитектуру, верхний уровень которой представляет собой программно-технический комплекс сбора, хранения, обработки и передачи данных, а нижний уровень — программно-технический комплекс сбора и краткосрочного хранения данных.
Данный уровень включает бортовые компьютеры с терминалом водителя, имеющих связь с сервером через GPRS/3G/4G, Wi-Fi и программное обеспечение, а также валидаторы проездных документов на подвижных единицах. Также предусмотрены отдельные приборы инспекции, представляющие собой портативный мобильный терминал для контроля оплаты проезда и проверки проездных документов.
Интересно, что по условиям тендера валидаторы должны обеспечивать как бесконтактное считывание по технологиям NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов. Всего предусмотрено пять типов комплектов с различным количеством валидаторов в зависимости от размеров и количества дверей подвижного состава.
Поставка первых 500 комплектов и 300 приборов инспекции ожидается уже до конца текущего года — 20 декабря 2017 года, оставшиеся 1000 комплектов должны быть поставлены до 20 марта 2018 года. Конечный срок подачи тендерных предложений установлен 18 сентября, а торги пройдут 24 октября, ожидаемая стоимость закупки составляет 460 360 194 гривень.
Напомним, закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете «Голос Украины» во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая.
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