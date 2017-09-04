Сегодня 04 сентября 2017 года, 15:28

В НБУ отметили повышение покупательской способности украинцев

На Украине растет внутреннее потребление. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

Так, Нацбанк прогнозирует, что движущей силой экономического роста Украины в последующие годы будет именно внутреннее потребление, которое уже повысилось в первом квартале 2017 г.

«Думаю, это эффект от того, что, с одной стороны, вдвое выросла минимальная зарплата, с другой, улучшились потребительские настроения. Люди понимают, что экономика потихоньку выходит из пике, они принимают решения относительно покупки товаров длительного пользования, к примеру, предметов домашнего быта. Эта категория товаров в первом квартале имела наибольшие темпы прироста», – пояснил Д.Сологуб.