Парламенту предложат ввести акцизные марки на российские книги

Парламенту предложат рассмотреть законопроект о создании на Украине представительств таких корпораций как «Фейсбук» и «Гугл», а также урегулировать вопросы внешней рекламы и освещения работы государственных органов. Об этом на «Согласительном совете» сообщила нардеп (НФ), глава комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар.
«Комитетом по вопросам свободы слова и информполитики за лето был наработан целый пакет законопроектом, направленных на дальнейшую защиту украинского информпространства. В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую новую меру, как акцизная марка на российскую книгу, чтобы бороться с фактически пиратством в этой сфере. Потому что, несмотря на наши законы российская книга попадает сюда нелегальным путем», - рассказала она.
«Отдельно мы хотим предложить законопроект об освещение работы государственных органов, в том числе и относительно освещения парламентской работы. У нас будет базовый законопроект о визуальных аудио- и видеоуслугах, который будет содержать ряд новаций, как создание представительств платформ «Фейсбук», «Гугл», которые должны платить налоги на Украине и должны регламентироваться украинскими законами. Отдельно будет предложен законопроект об урегулировании вопроса внешней рекламы», - добавила В.Сюмар.
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: