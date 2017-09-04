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Парламенту предложат ввести акцизные марки на российские книги

04 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Парламенту предложат рассмотреть законопроект о создании на Украине представительств таких корпораций как «Фейсбук» и «Гугл», а также урегулировать вопросы внешней рекламы и освещения работы государственных органов. Об этом на «Согласительном совете» сообщила нардеп (НФ), глава комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар.

«Комитетом по вопросам свободы слова и информполитики за лето был наработан целый пакет законопроектом, направленных на дальнейшую защиту украинского информпространства. В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую новую меру, как акцизная марка на российскую книгу, чтобы бороться с фактически пиратством в этой сфере. Потому что, несмотря на наши законы российская книга попадает сюда нелегальным путем», - рассказала она.

«Отдельно мы хотим предложить законопроект об освещение работы государственных органов, в том числе и относительно освещения парламентской работы. У нас будет базовый законопроект о визуальных аудио- и видеоуслугах, который будет содержать ряд новаций, как создание представительств платформ «Фейсбук», «Гугл», которые должны платить налоги на Украине и должны регламентироваться украинскими законами. Отдельно будет предложен законопроект об урегулировании вопроса внешней рекламы», - добавила В.Сюмар.

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