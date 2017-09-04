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В «Укрпочте» объяснили, зачем им лицензия на поставку газа

04 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

«Укрпочта» планирует получить лицензию на поставку газа для обеспечения топливом своей сети в отопительный сезон. Об этом рассказал заместитель генерального директора Александр Наход в социальной сети соцсети.

«Планируем закупить в ближайшее время газ в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона всей нашей сетью, и закачать его в хранилище «Укртрансгаза», - написал он в комментарии под одним из постов.

«Оттуда брать каждый месяц по мере необходимости и передавать до наших точек потребления (котельные, автобазы, отделения). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа (с чем были проблемы этой зимой), но и хорошую экономию за сезон», - заявил А.Наход.

Он сообщил, что для выдачи номинации на транспортировку и распределение газа требуется лицензия, поэтому компания отправила запрос в НКРЭКУ.

Напомним, «Укрпочта» подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине. Решение о выдаче лицензии будет рассмотрено на заседании НКРЭКУ 7 сентября 2017 года.

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