В НАПК готовят изменения в закон о предотвращении коррупции

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции рабочая группа начала подготовку изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции». Об этом на странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак.
«Цель - наработка предложений, касающихся всех аспектов деятельности агентства, особенно в части практической реализации работы органа и процедурных моментов, которые пока не учтены законом. Например, механизм реализации норм закона в части проведения проверок, ознакомление с протоколами, внесение предписаний и тому подобное», - написала Н.Корчак.
По ее словам, кроме представителей всех департаментов НАПК, в состав группы вошли члены Общественного совета при Национальном агентстве. Наработанные изменения в обязательном порядке будут вынесены на обсуждение, участие в котором примут ведущие специалисты в области права, эксперты и общественные деятели.
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