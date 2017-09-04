Сегодня 04 сентября 2017 года, 13:51

Молдова отложила экстрадицию украинского судьи Н.Чауса

В Молдове суд отказался рассматривать дело об экстрадиции беглого украинского судьи Николая Чауса. По информации СМИ, суд перенесли на октябрь из-за того, что нет вердикта по экстрадиции от молдавского президента Игоря Додона.

«От украинских СМИ на заседании была только Страна, а все участники судебного процесса вели себя очень подозрительно и закрыто. Сам Чаус в прямом смысле слова сбежал от журналиста Страны и отказался как-либо комментировать свою экстрадицию и информацию о том, что он просил у молдавских властей политического убежища», - пишет издание, добавляя, что прокурор, уходя от вопросов, перешел на молдавский язык и сказал, что ни русского, ни украинского не понимает. Судья также отказался общаться с журналистами, ссылаясь, что суд вообще ничего не комментирует.

Как сообщалось ранее, судью Николая Чауса подозревают во взяточничестве. В сентябре прошлого года суд разрешил задержать Н.Чауса. Сам судья был объявлен в международный розыск. В марте 2017 года беглого судью Н.Чауса задержали в Молдове. С тех пор суд несколько раз продлевал ему арест.