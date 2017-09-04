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Spenser&Kauffmann помогли защитить землю от рейдерских посягательств

04 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Команда юристов Spenser & Kauffmann отстояла права крупного холдинга, специализирующегося на строительстве и сдаче в аренду бизнес-центров, на земельный участок общей площадью более 4 га, расположенного в пригороде Киева.

Юридическое сопровождение включало в себя разработку в интересах клиента комплекса мер, в частности, открытие и ведение гражданских и уголовных производств, приобретение земельного участка. Дальнейшая реализация проекта происходит путем разработки и утверждения градостроительной документации, а также изменения целевого назначения земельного участка.

В проектной команде под руководством партнера, руководителя практики недвижимости и земельного права Spenser & Kauffmann Александры Федотовой работали советник, соруководитель практики Максим Максименко и старший юрист Артем Виценко.

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