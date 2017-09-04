Spenser&Kauffmann помогли защитить землю от рейдерских посягательств

Команда юристов Spenser & Kauffmann отстояла права крупного холдинга, специализирующегося на строительстве и сдаче в аренду бизнес-центров, на земельный участок общей площадью более 4 га, расположенного в пригороде Киева.
Юридическое сопровождение включало в себя разработку в интересах клиента комплекса мер, в частности, открытие и ведение гражданских и уголовных производств, приобретение земельного участка. Дальнейшая реализация проекта происходит путем разработки и утверждения градостроительной документации, а также изменения целевого назначения земельного участка.
В проектной команде под руководством партнера, руководителя практики недвижимости и земельного права Spenser & Kauffmann Александры Федотовой работали советник, соруководитель практики Максим Максименко и старший юрист Артем Виценко.
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: