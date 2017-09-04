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К рассматриваемым парламентом реформам внесены почти 10 тыс. поправок, – спикер Верховного Совета

04 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

На своей очередной сессии, которая начнется 5 сентября, Верховный Совет должна рассмотреть около 9,7 тысячи поправок к законопроектам, которые касаются важных реформ на Украине. Об этом спикер парламента Андрей Парубий рассказал на согласительном совете в понедельник.

«Я вам скажу, что к медицинской реформе есть 893 правки, к образовательной - 1700 поправок, из которых 600 отклонены, изменения в кодексы в рамках судебной реформы имеют почти 5000 поправок, у пенсионной реформы 2100 поправок», - заявил он.

По словам председателя парламента, поэтому рассмотрение каждой из этих реформ может занять у парламента от одного до нескольких дней.

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