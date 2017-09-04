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За рубежом арестовали полтонны золота вывезенного окружением В.Януковича, - ГПУ

04 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

За рубежом арестованы более полтонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полтонны», - сказал Е.Енин, отвечая на вопрос об украденных во времена режима В.Януковича активы.

Всего, по словам заместителя генпрокурора, общая сумма ущерба, нанесенный режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов. Из них 1,5 миллиарда - арестованных в Украине, уже возвращены в государственную казну, отметил он.

Также Енин сказал, что на сегодня в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестован активов окружения Януковича на сумму в эквиваленте около 200 млн долларов.

«Рано говорить, что нами потеряно все возможности для нахождения других активов, украденных режимом В.Януковича», - добавил он.

Как сообщалось, ранее в Государственной службе финансового мониторинга Украины заявляли, что за рубежом заблокирован активы экс-чиновников времен В.Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

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