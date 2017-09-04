22-23 сентября состоится заседание САУ

22-23 сентября во Львове состоится очередное заседание Совета адвокатов Украины.
Как отмечают на сайте НААУ, 22 сентября во Львовском национальном университете им. И. Франко в 11:00 начнет работу заседание Совета адвокатов.
Повестка дня заседания будет обнародована позже.
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