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Сегодня 04 сентября 2017 года, 12:12

22-23 сентября состоится заседание САУ

22-23 сентября во Львове состоится очередное заседание Совета адвокатов Украины.

Как отмечают на сайте НААУ, 22 сентября во Львовском национальном университете им. И. Франко в 11:00 начнет работу заседание Совета адвокатов.

Повестка дня заседания будет обнародована позже.