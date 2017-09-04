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Сегодня 04 сентября 2017 года, 12:12

СМИ: суд отменил арест изъятых у «Яндекса» в Одессе компьютеров

Апелляционный суд г.Киева отменил арест изъятых в офисе компании «Яндекс.Украина» в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков. Об этом сообщил адвокат Денис Пономаренко.

«Апелляционный суд полностью отменил арест имущества компании в Одессе», - сказал он.

По его словам, решение было принято 23 августа. Он отметил, что это имущество было арестовано в рамках уголовного производства 2016 года, которое не касается «Яндекс.Украина».

Адвокат подчеркнул, что уголовных производств против компании нет.

Как сообщалось, 1 июня суд арестовал изъятые в офисе компании «Яндекс.Украина» в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

СБУ подозревает менеджмент «Яндекс.Украина» в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев. Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.