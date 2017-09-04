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Сегодня 04 сентября 2017 года, 12:12

Завершается регистрация на II Международный форум по исполнительному производству

Регистрация на II Международный форум по исполнительному производству завершается 5 сентября в 15:00. Не упустите возможность принять участие в Форуме.

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины! Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для частных исполнителей – специальная скидка!

Дата проведения Форума: 6 сентября 2017 года

Время проведения: 09:00-21:00

Место проведения: «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: EQUITY

Экспертный партнер Форума: EVRIS

Профессиональный партнер Форума: SPENSER & KAUFFMANN

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:

• ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ РЕФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

• ЧАСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ — НОВЫЙ СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ

• ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ НОВАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

• СУДЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (НОВАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА)

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов тел.: (044) 495 27 27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер моб. (097) 616 76 19, e-mail: event@pravo.ua

Сергей Саченко ─ координатор Форума тел.: (066) 409 30 17, e-mail: sachenko@pravo.ua