Регистрация на II Международный форум по исполнительному производству завершается 5 сентября в 15:00. Не упустите возможность принять участие в Форуме.
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины! Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Для частных исполнителей – специальная скидка!
Дата проведения Форума: 6 сентября 2017 года
Время проведения: 09:00-21:00
Место проведения: «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер Форума: EQUITY
Экспертный партнер Форума: EVRIS
Профессиональный партнер Форума: SPENSER & KAUFFMANN
На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:
• ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ РЕФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
• ЧАСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ — НОВЫЙ СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ
• ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ НОВАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
• СУДЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (НОВАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА)
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Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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