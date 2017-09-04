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ФГВФЛ взыскал через суд с Укргаздобычи 214 млн грн долга по кредиту

04 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц в АО «Дельта Банк» в судебном порядке добилось исполнения ПАО «Укргаздобыча» обязательств по кредитному договору. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«ПАО «Укргаздобыча» в рамках добровольного исполнения решения суда перечислило на счет АО «Дельта Банк» 214,18 млн грн для погашения кредитной задолженности», – говорится в сообщении.

Как отмечается, точку в споре поставил Высший хозяйственный суд Украины, который по результатам пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам по кассационной жалобе уполномоченного лица фонда оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева от 19 августа 2015 года о взыскании в пользу АО «Дельта Банк» с ПАО «Укргаздобыча» названной суммы задолженности по кредиту.

Напомним, что уполномоченным лицом ФГВФЛ на временную администрацию в АО «Дельта Банк» в апреле в 2015 году были признаны ничтожными ряд договоров между банком и физическими лицами-поручителями, за счет вкладов которых была искусственно погашена задолженность по кредиту ПАО «Укргаздобыча». При этом, кредит ПАО «Укргаздобыча» погашался не “живыми средствами», а за счет остатков на счетах этих физических лиц в АО «Дельта Банк». Эти договоры также предусматривали, что физические лица получили право требовать от ПАО «Укргаздобыча» погашения кредита вместо банка. Таким образом, состоялось незаконное погашение задолженности по кредитному договору путем предоставления отдельным кредиторам преимуществ и льгот, прямо не установленных для них законом, что было обжаловано во время временной администрации в АО «Дельта Банк».

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