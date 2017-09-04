Сегодня 04 сентября 2017 года, 10:29

Нацбанк хочет снова смягчить ограничения на валютном рынке

Национальный банк планирует ряд очередных шагов по смягчению регулирования на валютном рынке, в том числе отмену требования о предварительном депонировании гривневых средств под покупку валюты на межбанковском валютном рынке на отдельном счете (режим «Т+1»).

Как сообщается на сайте регулятора, также НБУ планирует расширить возможности банков по покупке валюты и отказаться от обязательной регистрации межбанковских соглашений участников рынка в системе «ВалКли» и «КредИнфо».

Кроме того, что Нацбанк планирует предоставить банкам возможность использования валюты в качестве залога для получения кредитов овернайт.

Как сообщалось, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ. По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового закона "О валюте", однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.