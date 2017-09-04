Сегодня 04 сентября 2017 года, 10:29

Госстат сообщил, сколько украинцев работает за минимальную зарплату

В июне 2017 года минимальную заработную плату получило 9% штатных работников, что меньше, чем в марте этого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Также за этот период в 49,1% уменьшился удельный вес работников с зарплатой от 3200 грн до 6000 грн.

В то же время на 5,9 процентных пунктов увеличилась доля работников с начислениями более 6 тысяч грн, в том числе на 4,4 процентных пункта выросла группа работников с заработной платой более 10 тысяч грн.

Таким образом, зарплата от 6 тысяч грн до 10 тысяч – у 25% украинцев. 17% наемных работников в июне получили начисления более 10 тысяч гривен.

Методология и определение заработной платы включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также налог на доходы физических лиц и военный сбор.