Сегодня 04 сентября 2017 года, 10:29

Хорошие новости от «Юридической практики»

Вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

С 1 сентября в полном объеме вступило в силу действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Целями ассоциации является сближение между сторонами на основе общих ценностей, расширение политического диалога, сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также в других сферах общих интересов, содействие укреплению мира в региональном и международном измерениях, углубление экономических и торговых отношений в целях интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. В Еврокомиссии сообщили, что продолжат финансовую поддержку реформ на Украине.

Совет финансовой стабильности намерен узаконить криптовалюты

Совет финансовой стабильности выступает за урегулирование статуса криптовалют на Украине. «Есть общее понимание. Bitcoin-, blockchain- и другие крипто-сообщества следует защитить и сохранить. Это украинское конкурентное преимущество», - написал в соцсети народный депутат Алексей Мушак. По его мнению, неопределенность правового статуса не может быть причиной для следственных действий со стороны силовых органов. В Нацбанке заявили: Bitcoin не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства.

НБУ будет ежемесячно публиковать финансовую отчетность банков

Национальный банк начинает регулярное обнародование информации об индивидуальных показателях деятельности банков ежемесячно. В НБУ ожидают, что раскрытие информации обеспечит прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом.

О движении дела в ВАСУ можно узнать по Viber

С 1 сентября с.г. участники судебного процесса могут обратиться в Высший административный суд Украины, направив вопрос в виде текстового сообщения по телефону: 067 301 95 95 через приложение Viber. Информация по этому номеру предоставляется исключительно касаемо движения судебных дел, это позволит более оперативно реагировать на обращения участников судебных процессов.

Открываются данные о сделках с землей

На Украине будет осуществляться регулярный мониторинг данных о владельцах и арендаторах земли, и эта информация станет доступна гражданам. Согласно принятому постановлению правительства, с 1 сентября вводится взаимный обмен информацией между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, что позволит обновлять данные на регулярной основе (более 140 показателей).

Евросуд обязал Украину уравнять отца и мать в праве опеки над ребенком

Европейский суд по правам человека обязал Украину ввести новые правила распределения родительских обязанностей над несовершеннолетними при разводах. При разводах украинские суды должны уравнять в праве опеки отца и мать. В ВССУ отметили, что оспаривать европейские рекомендации не будут. По новым правилам, при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах, приоритетом при этом должны стать интересы ребенка.

Банкам разрешено кредитовать в гривне под залог инвалюты на счетах клиентов

НБУ предоставил банкам возможность с 30 августа кредитовать в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов. По мнению правления центробанка, это поспособствует оживлению банковского кредитования.

ProZorro будет автоматически определять сомнительные тендеры

Система публичных закупок ProZorro запускает механизм рисковых индикаторов, которые автоматически будут определять потенциальные нарушения в тендерах. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Максим Нефедов. «Хотим отсечь в автоматическом режиме аукционы, к которым есть вопросы… Хотим также, чтобы на их реагировали правоохранительные органы», - сказал он в ходе презентации инструмента риск-индикаторов.

Подписан Закон об усилении ответственности за нелегальную вырубку леса

Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат». Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

Программа частичной компенсации стоимости сельхозтехники увеличится

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники до 1 миллиарда гривен в 2018 году. На программу в этом году выделено 550 млн гривен, она должна стать эффективным механизмом помощи как аграриям, так и производителям. Ожидается, что первые транзакции по программе будут оформлены уже в ближайшее время.

НБУ разработал мобильное приложение об элементах защиты гривны

Национальный банк разработал бесплатное интерактивное мобильное приложение «Украинская гривна», где в интерактивной форме отражены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, отображен кинематический эффект и элементы, которые чувствуются наощупь, а также изображения и надписи, которые можно увидеть при помощи увеличительного стекла. Приложение доступно в App Store, Google Play или на сайте регулятора.