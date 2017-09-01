Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:54

Минюст закупит юруслуги для представления Украины в Евросуде

Правительство приняло решение о закупке юридических услуг с применением переговорной процедуры для обеспечения надлежащего представительства и защиты прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека по делам Украины против Российской Федерации. Об этом сообщается в распоряжении правительства №590-р от 30.08.2017 года.

В течение 2014-2015 годов правительством Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод подано в Европейский суд по правам человека несколько межгосударственных заявлений против Российской Федерации в отношении массовых и системных нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время в производстве Европейского суда по правам человека находится 5 дел Украины против России. Закупать юридические услуги будут для представления интересов по делам Украины против Российской Федерации «Украина против России» (заявление № 20958/14) и «Украина против России (V)» (заявление № 8019/16).

Как отмечают в правительстве, принятие распоряжения позволит осуществлять меры по надлежащей защите прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека по делам Украины против Российской Федерации.