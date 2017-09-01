В МИД сообщили о трудностях при получении загранпаспорта

Министерство иностранных дел Украины допускает временное усложнение процесса подачи документов на оформление загранпаспортов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как сообщается, сегодня, начиная с 11:00, начались работы по модернизации системы оформления загранпаспортов для гражданин Украины, из-за чего процесс подачи документов на их оформление временно может быть затруднен.
«Просим учесть, что подача документов на оформление заграничных паспортов и удостоверений личности на возвращение в Украину может быть осложнена 1, 4 и 5 сентября 2017 года», – говорится в сообщении.
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