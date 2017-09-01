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В Нацбанке сообщили, что не считают майнинг Bitcoin нарушением законодательства

01 сентября 2017 года Источник:УНИАН

Bitcoin не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства, считают в Национальном банке Украины

«Мы как Национальный банк, имея такие определения, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, электронные деньги, не находим в этом перечне категории, к которой можно приравнять Bitcoin. И считаем, что это не валюта», - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе презентации в НБУ, ссылаясь на результаты сегодняшнего заседания совета финансовой стабильности.

По его словам, в отличие от валюты, у Bitcoin нет централизованного эмитента, при этом он является предметом торговли как товар.

«Мы не можем на сегодня определить, что это такое», - добавил руководитель НБУ, отметив, что регулятор совместно с другими госорганами в рамках совета финансовой стабильности найдет это определение как можно скорее. В то же время Я.Смолий отметил, что майнинг не является нарушением законодательства.

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