Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:54

В Еврокомиссии продолжат финансовую поддержку реформ Украины

Еврокомиссия продолжит поддержку Украины на фоне вступления в силу соглашения об ассоциации страны с ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Ган, сообщает пресс-центр Еврокомиссии.

Он отметил, что следующие поколения украинцев получат большую пользу от ассоциации страны с Евросоюзом. Ведь первые результаты соглашения уже заметны: экспорт Украины в ЕС увеличился, а ЕС подтвердил свою позицию в качестве ее торгового партнера.

«Недавние реформы на Украине были беспрецедентными, впрочем, остается много работы, например, в борьбе с коррупцией, которая должна быть продолжена. Евросоюз будет продолжать оказывать поддержку усилиям Украины по реформированию как на экспертном, так и на финансовом уровне», – подчеркнул Ган.