НБУ будет ежемесячно публиковать финансовую отчетность банков

Национальный банк с сентября начнет регулярное обнародование информации об индивидуальных показателях деятельности банков ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Информация будет предоставляться в разрезе каждого банка и содержать: оборотно-сальдовый баланс; структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам хозяйствования, по классам; распределение кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности.
«Расширение объема открытой для широкой общественности отчетности банков позволит клиентам и инвесторам более полно оценивать финансовое состояние отдельных финучреждений, принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними, в частности о размещении депозитов», – говорится в сообщении.
В НБУ ожидают, что раскрытие информации также обеспечит большую прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом.
Дополнительно НБУ планирует с начала 2018 обнародовать отчеты о структуре регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.
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