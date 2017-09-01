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Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

НБУ будет ежемесячно публиковать финансовую отчетность банков

Национальный банк с сентября начнет регулярное обнародование информации об индивидуальных показателях деятельности банков ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Информация будет предоставляться в разрезе каждого банка и содержать: оборотно-сальдовый баланс; структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам хозяйствования, по классам; распределение кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности.

«Расширение объема открытой для широкой общественности отчетности банков позволит клиентам и инвесторам более полно оценивать финансовое состояние отдельных финучреждений, принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними, в частности о размещении депозитов», – говорится в сообщении.

В НБУ ожидают, что раскрытие информации также обеспечит большую прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом.

Дополнительно НБУ планирует с начала 2018 обнародовать отчеты о структуре регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.